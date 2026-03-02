Grêmio

"Tudo é possível no futebol"
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Luís Castro elogia Grêmio em goleada no Gre-Nal, mas vê final do Gauchão aberta: “Jogos totalmente diferentes”

Tricolor pode perder por até dois gols no jogo de volta e ainda garantir o título Estadual. Técnico gremista prometeu "entrega total" de seu time

Zero Hora

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