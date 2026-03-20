Luís Castro elogia evolução do Grêmio após superar o Vitória: "Equipe está mais fluída"

Castro durante jogo contra o Vitória. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio está há mais de um mês sem perder. O 2 a 0 sobre o Vitória, nesta quinta (19), foi o oitavo jogo seguido sem derrota. A última foi no 2 a 0 sofrido para o São Paulo, em 11 de fevereiro. No meio da sequência teve a conquista do Gauchão.

Em um contexto tão positivo, o técnico Luís Castro deixou a Arena satisfeito com o momento do time. Porém, alertou que ainda há muito a ser feito.

— Tenho certeza que merecemos ganhar. Fomos uma equipe que atacou bem, defendeu bem, que transitou bem. Não fomos perfeitos. Longe disso. Temos que ganhar muito para ser uma equipe boa-boa. A equipe está mais fluída. Encaro como natural o crescimento, é o que é. Acredito muito no trabalho.

Algumas mudanças por aspectos físicos foram feitas pelo treinador português. Noriega, Monsalve e Tetê titulares no empate com a Chapecoense ficaram entre os reservas.

Castro fez avaliação da questão física. Ressaltou que o time está enfrentando adversários que tiveram maior tempo de descanso. Aconteceu contra a Chapecoense, o Vitória e se repetirá contra o Vasco, no domingo (19).

— O desgaste físico é uma preocupação de todos os treinadores do Brasileirão. Enfrentamos uma equipe com mais dois ou três dias de intervalo do que jogos do que nós. Vamos enfrentar de novo uma equipe com mais um dia de intervalo. Tinha acontecendo o mesmo com o jogo que empatamos em casa, quando vínhamos do Estadual. A mensagem que passo aos jogadores, mesmo com a desvantagem teórica, é a obrigação é estarmos frescos para a partida.

A partida foi a primeira do argentino Pérez como titular. Ele teve atuação destacada pelo treinador gremista. Com o desempenho, ele passa a disputar vaga com Noriega.

— Gostei da atuação deles. O Pérez deu os primeiros passos no time. Mostrou segurança grande, grande qualidade. Mostrou razão pela qual o contratamos. Uma boa luta entre Noriega e Pérez brigar pela posição de volante.

Outra posição tem uma disputa. No lado direito de ataque, Enamorado voltou a ser titular. Tetê voltou para o banco. No momento, segundo Castro, o colombiano leva um pouco de vantagem na disputa.