Luís Castro deve ganhar reforço em abril

Villasanti deve voltar aos jogos entre o final de abril e o começo de maio. Lucas Uebel / Grêmio

A partir de abril, Luís Castro deverá observar pela primeira vez, em seus treinamentos, a presença de Villasanti. O paraguaio, que se recupera de uma grave lesão no joelho esquerdo, está na fase final do tratamento e já aprimora a parte física para ser liberado em breve.

Desde o início de março, o volante faz a transição do Departamento Médico para o campo, com atividades físicas leves e trabalhos individuais com bola. Agora, em abril, ele deverá trabalhar com os demais companheiros de elenco, com avanço gradual em divididas e sessões coletivas.

Já a utilização do atleta em partidas deverá ocorrer entre o final de abril e o começo de maio. Com isso, Luís Castro ganha mais uma opção para escalar o time do Grêmio.

O treinador projeta utilizar o meio-campista em mais de uma função. Dentro do tripé do meio-campo, Villasanti poderá ser encaixado em qualquer uma das funções:

— Vai depender muito de como o Villasanti chegará da recuperação. Ele pode ser volante ou meia. Mas, claramente, é um armador de jogo — projetou Luís Castro, treinador gremista desde janeiro, em entrevista exclusiva a Zero Hora.

O Departamento Médico gremista, com a saída de Villasanti, passará a ter apenas Marlon. O lateral-esquerdo deverá ser liberado do setor somente no segundo semestre.

De olho na Copa do Mundo

Além de reforçar o Grêmio, Villasanti sonha com a possibilidade de ser convocado para a Copa do Mundo pelo Paraguai, mesmo após ter perdido longo período em razão de uma lesão ligamentar no joelho esquerdo, sofrida em agosto, na vitória sobre o Atlético-MG, em Belo Horizonte.

A lista final do técnico Gustavo Alfaro será divulgada antes do fim de maio.