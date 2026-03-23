Luís Castro aproveita folga no Grêmio para visitar a Serra Gaúcha

Folga ocorre em um momento considerado importante pela comissão técnica do Tricolor. @paradorhampel / Instagram / Reprodução

Aproveitando a pausa no calendário durante a data Fifa, Luís Castro escolheu a Serra Gaúcha como destino para descansar. Nesta segunda-feira (23), o treinador do Grêmio apareceu em publicação de um restaurante em São Francisco de Paula, onde iniciou o período de folga antes da reapresentação do elenco, marcada para quinta (26).

O restaurante celebrou a visita do técnico gremista. "O Parador Hampel teve a alegria de ser o cenário escolhido pelo comandante tricolor, Luís Castro, para recarregar as energias. Uma visita muito especial que enche nossa equipe de orgulho e reforça nossa vocação em bem receber. Muito obrigado pela visita e seja sempre bem-vindo, Luís Castro", escreveu no Instagram.

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A folga ocorre em um momento considerado importante pela comissão técnica, já que foram vários dias acumulados de partidas, viagens, decisões e treinamentos. No domingo (22), o Tricolor foi derrotado pelo Vasco, em São Januário, por 2 a 1. Além do fator físico, o desgaste emocional foi mencionado pelo treinador:

— A parada é importante pelo descanso mental, pois tem sido um desgaste enorme, e os jogos fora de casa estão nos causando alguma perturbação, porque não estamos encontrando o caminho do sucesso. Temos que melhorar atingindo resultados, e então a parada será boa para descansarmos fundamentalmente o mental, para retomarmos mais fortes na próxima etapa do campeonato.