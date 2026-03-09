Ligação para ex-capitão e ajustes táticos no vestiário: os bastidores da conquista do Grêmio no Beira-Rio

A emoção, enfim, venceu. Depois de mais de cem minutos de agitação à beira e dentro do gramado, o técnico Luís Castro e os jogadores do Grêmio se permitiram extravasar a alegria pela conquista do Gauchão junto aos seus torcedores no Beira-Rio. Uma cena em contraste com o que foi a preparação combinada no vestiário do estádio antes da partida, que terminou empatada em 1 a 1.

A última conversa antes do jogo não teve apelo emocional, com mensagens de familiares ou discursos motivacionais. O recado do técnico aos seus atleta foi de ajustes táticos. E um pedido por calma para não esquentar um confronto que já seria quente.

Arthur foi o capitão do time na reconquista do Estadual. Renan Mattos / Agencia RBS

Responsável por erguer a taça junto a Kannemann, Arthur era um dos mais agitados instantes até o fim da partida. Novo dono da camisa 8, o atual capitão fez uma ligação para Maicon, ex-companheiro e referência, para adotar o novo número.

— Pedi a benção dele — comentou, entre abraços e sorrisos com os companheiros.

Enquanto a única forma de se comunicar era aos gritos, por conta do volume quase ensurdecedor colocado pela gestão do Inter na música tocada nos alto falantes, os jogadores do Grêmio tentavam responder aos questionamentos dos repórteres.

— Estar aqui pouco tempo e ganhar uma taça é algo especial — celebrou Arthur, o mais requisitado para fotos pelos membros da direção no campo.