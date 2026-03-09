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Gre-Nal 451
Notícia

Ligação para ex-capitão e ajustes táticos no vestiário: os bastidores da conquista do Grêmio no Beira-Rio

Arthur conversou por chamada de vídeo com ex-volante do Tricolor, enquanto Luís Castro passou orientações aos jogadores

Marco Souza

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