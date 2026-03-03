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Liberado pelo Grêmio, Cristaldo cita Pavon em apresentação no Talleres: "Tem desejo de voltar"

Meia teve o contrato rescindido pelo Tricolor para retornar ao futebol argentino

Filipe Duarte

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