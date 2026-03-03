Liberado pelo Grêmio, Cristaldo cita Pavon em apresentação no Talleres: "Tem desejo de voltar"

Atleta será treinado por Tévez no clube de Córdoba. Divulgação / Talleres

Após rescindir o contrato com o Grêmio, o meia Cristaldo foi apresentado como reforço do Talleres nesta terça-feira (3). Na entrevista, fez uma revelação sobre o atacante Pavon, cria da base do clube de Córdoba e com quem dividia o vestiário da Arena.

— Víamos os jogos do Talleres, também porque estavam Carlitos (Tévez) e Pablo (treinador e auxiliar). Sempre falamos. A verdade é que "Kicha" sempre está atrás do clube, sabe, está muito bem informado e tem esse desejo de voltar. Obviamente, vou fazer o que puder para tê-lo aqui e vou falando com ele quase todos os dias. Ele está muito feliz que estou aqui. Falamos muito quando surgiu a oportunidade e foi uma peça-chave também para que hoje eu estivesse aqui. Espero que, em pouco tempo, como disse a ele, esteja com a gente para uma alegria muito grande — declarou.

Pavon foi revelado pelo Talleres em 2014, sendo vendido ao Boca Juniors na temporada seguinte. Em Porto Alegre desde 2024, o atleta tem contrato com o Tricolor até dezembro.

Recentemente, o argentino foi transformado em lateral-direito pelo técnico Luís Castro, tendo sido titular nas vitórias sobre Atlético-MG e Inter.

Rescisão ou empréstimo?

Após três temporadas no Grêmio, Cristaldo teve o contrato rescindido para retornar ao futebol argentino. Porém, no anúncio realizado na noite desta segunda (2), o Talleres revelou que o jogador chega por empréstimo até o fim do ano, com opção de compra.

No entanto, no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, o meio-campista aparece vinculado ao Deportivo Armenio, clube de Buenos Aires que disputa a Primera B Metropolitana (equivalente à terceira divisão nacional).

— Vim para o Talleres porque é um clube grande, importante e vi a vontade que eles tinham de me ter aqui. Carlos (Tévez) me chamou e conversei com Pablo (Pérez) também. Senti que eles me queriam aqui. Tive outras ofertas, mas estou feliz de estar aqui — destacou o jogador de 29 anos.