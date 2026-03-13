Lesionado, zagueiro desfalca o Grêmio e só deve voltar após a data Fifa

Gustavo Martins marcou gol no clássico decisivo pelo Gauchão. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

O Grêmio ainda não confirmou oficialmente, mas o zagueiro Gustavo Martins deverá ficar afastado dos gramados pelas próximas duas semanas. O defensor sofreu lesão muscular no empate diante do Bragantino.

O departamento médico do Grêmio ainda não se manifestou oficialmente, mas a informação apurada pela reportagem de Zero Hora é de que Gustavo Martins teve confirmada uma lesão muscular após os exames realizados na manhã desta sexta-feira (13).

O tempo de parada para o defensor de 23 anos deve ficar na casa dos 15 dias de afastamento. Ou seja, o camisa 53 só retornaria aos jogos após a data Fifa, que ocorrerá entre os dias 23 e 31 de março. A tendência é de que o defensor volte nos primeiros dias de abril.

Ele poderia retornar no confronto diante do Palmeiras, no dia 1º, ou no jogo contra o Remo, no dia 5 de abril, na Arena. Com isso, Gustavo Martins ficaria fora dos jogos contra Chapecoense, Vitória e Vasco da Gama.

Por outro lado, o jovem Luis Eduardo, também zagueiro, está recuperado de lesão e fica à disposição da comissão técnica. Balbuena, no entanto, deverá ser o escolhido para atuar ao lado de Viery.

Para o jogo contra a Chapecoense, além de Gustavo Martins, Arthur segue fora por conta de uma lesão muscular de grau 1. Já Amuzu, Willian e Tetê, que foram desfalques contra o Bragantino, estarão de volta.