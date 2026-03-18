Lateral emprestado pelo Grêmio sofre grave lesão e pode retornar ao clube

João Lucas não conseguiu se firmar no Tricolor. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio pode receber de volta nas próximas semanas, de forma inesperada, um jogador. O lateral-direito João Lucas, que estava cedido ao Remo, teve uma grave lesão diagnosticada e deve realizar tratamento em Porto Alegre.

A divisão salarial entre os clubes prevê o pagamento de 70% dos vencimentos pela equipe paraense. O Tricolor banca 30%.

As partes conversam sobre a situação para os últimos meses de 2026, já que o planejamento é de que o atleta opere em Belém e retorne à capital gaúcha para tratamento. João Lucas atuou 12 vezes no time paraense.

A lesão aconteceu na partida do último sábado (14), contra o Coritiba, quando ele rompeu os ligamentos do joelho direito. O prazo estimado de afastamento dos gramados é de cerca de nove meses.

Com isso, o contrato com o Remo, que acaba em dezembro, deve ser rompido para que a recuperação ocorra em Porto Alegre, algo tradicional neste tipo de caso. Carballo, que rescindiu recentemente, viveu situação semelhante.