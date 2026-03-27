Lateral do Grêmio volta a sentir desconforto e regride em recuperação de lesão

Atleta apresentou lesão grau 2 na coxa esquerda antes das finais do Gauchão. Duda Fortes / Agencia RBS

O lateral-direito João Pedro regrediu na recuperação da lesão que o afasta dos gramados desde o fim de fevereiro. O jogador, que tinha o retorno aguardado para ocorrer durante a data Fifa, voltou a sentir um desconforto muscular e não tem participado dos treinos no CT Luiz Carvalho.

Antes das finais do Gauchão, o atleta teve diagnosticada uma lesão grau 2 no músculo adutor da coxa esquerda. A previsão inicial era de afastamento entre três e quatro semanas.

Apesar da ausência estendida, João Pedro já não vinha mais sendo titular da equipe comandada por Luís Castro, perdendo espaço para o atacante Pavon que passou a atuar de forma improvisada na função.