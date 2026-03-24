Laterais viram dor de cabeça no Grêmio

Lesão de Marlon pode colocar o Grêmio no mercado. Duda Fortes / Agencia RBS

A lesão de Marlon e a improvisação de Pavon fazem o Grêmio ligar o sinal de alerta em relação às suas laterais. A janela caseira se fecha na próxima sexta-feira (27), mas o clube pensa a longo prazo.

Dificilmente um reforço deverá desembarcar na Arena nos próximos dias. Porém, para a metade do ano, na janela europeia, não estão descartadas investidas importantes no mercado exterior.

Os dirigentes já analisam alguns nomes fora do país. Para a lateral direita, o uruguaio Gastón Martirena, do Racing-ARG, virou alvo da direção gremista, que deverá fazer um movimento na tentativa de sua contratação.

A lateral esquerda se tornou um problema recente com a lesão sofrida pelo titular Marlon. O prazo de retorno aos gramados, estipulado pelo Grêmio, é de cinco meses. Com isso, existe a possibilidade de investimento na posição, que atualmente conta com Caio Paulista e o jovem Pedro Gabriel como opções.

No entanto, por ser uma situação recente, os dirigentes ainda estão mapeando o mercado. A tendência é que, caso a ideia seja buscar um reforço para o lado esquerdo, esse investimento ocorra apenas a partir da próxima janela de transferências.