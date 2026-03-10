Kannemann comemora 15º título no Grêmio: "Sempre especial"

Kannemann levantou a taça do Gauchão de 2026 junto a Arthur. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

Pilar da última era de conquistas do Grêmio, Walter Kannemann chegou ao 15º título no clube após vencer o Gauchão de 2026. O defensor entrou nos minutos finais do Gre-Nal 451, após a expulsão de Wagner Leonardo.

Contratado pelo Grêmio em 2016, o argentino conquistou a Copa Libertadores, a Copa do Brasil, a Recopa Sul-Americana, oito Estaduais e cinco edições da Recopa Gaúcha.

— Ser campeão pelo Grêmio será sempre especial. Todo troféu tem sua importância e esse título é tão importante quanto o primeiro que conquistei aqui — disse o zagueiro.

O vínculo do defensor com o Tricolor vai até 31 de dezembro de 2027. Até o momento, são 339 partidas e cinco gols marcados com a camisa do clube.

Utilizado por Mano Menezes no Brasileirão de 2025, Kannemann teve menos oportunidades na atual temporada. Mesmo com as dúvidas do setor, o zagueiro foi utilizado apenas duas vezes. O defensor foi titular contra o São José, na segunda rodada do Gauchão, e esteve em campo por nove minutos no Gre-Nal 451.