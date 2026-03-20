Jogadores do Grêmio visitam Marlon no hospital após grave lesão: "Estamos contigo"

Willian e Carlos Vinícius foram ao hospital prestar apoio a Marlon. Reprodução / Instagram @willianborges88

A lesão de Marlon segue gerando comoção. Após sair de ambulância da Arena, em meio ao jogo com o Vitória, o lateral do Grêmio recebeu apoio de colegas do time e de rivais nas redes sociais.

Para além disso, o meio-campista Willian e o centroavante Carlos Vinícius também foram ao hospital fazer uma visita ao jogador. Durante a madrugada, os dois postaram a foto no Instagram, junto da mensagem: "Estamos contigo, meu irmão, Marlon".

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Durante a partida, o Vitória também usou as redes sociais para prestar apoio. O clube escreveu:

"Toda a nossa solidariedade ao Marlon após o lance de agora há pouco. O futebol é feito de disputa, mas acima de tudo de respeito e cuidado com quem está em campo. Desejamos muita força e uma pronta recuperação. Que você possa se recuperar bem e voltar aos gramados o quanto antes. Estamos com você, Marlon".