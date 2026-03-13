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Jogadores do Grêmio justificam queda de produção contra o Bragantino: "A parte física pesou muito"

Tricolor teve desfalques importantes e crise de saúde antes do jogo pela 5ª rodada do Brasileirão

Zero Hora

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