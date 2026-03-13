Jogadores do Grêmio justificam queda de produção contra o Bragantino: "A parte física pesou muito"

Carlos Vinícius marcou o gol gremista. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

A noite que começou com expectativa alta após o título do Gauchão acabou em frustração para o torcedor gremista. O Grêmio abriu o placar contra o Bragantino, na Arena, pela 5ª rodada do Brasileirão, mas cedeu o empate e acabou a noite com apenas um ponto. Carlos Vinícius e Rodriguinho marcaram os gols do 1 a 1.

O Tricolor conseguiu pressionar no início da partida, mas a queda de rendimento fez o Bragantino levar perigo durante todo o segundo tempo. Luís Castro fez o que pôde com as substituições, mas tinha um banco limitado. Nos últimos dias, uma virose invadiu o vestiário gremista e tirou Tetê e Willian do jogo, além do desfalque de Arthur por lesão muscular. Amuzu também foi ausência devido ao nascimento da filha.

— O Bragantino é uma equipe que tem muita saúde e roda muito bem. Acho que a parte física pesou muito, até porque a gente estava sem as reposições. A gente veio hoje com uma falta de quatro, cinco jogadores cruciais na nossa ideia de jogo. Mas também temos que valorizar o ponto. O adversário é muito difícil. A gente continua invicto em casa. Essa equipe foi campeã faz três dias, então isso vale. Continuar sem perder e continuar somando pontos — disse o capitão Marlon, que admitiu, após a partida, que também estava debilitado pela virose.

— A gente segue invicto na Arena. A gente veio aqui e venceu o Atlético-MG, a gente venceu o nosso rival, a gente venceu o Botafogo, a gente conseguiu um bom resultado contra o Juventude. A gente está sem perder há um bom tempo, isso é muito importante para as equipes que querem brigar lá em cima. Você tem que continuar pontuando sempre, mesmo quando você não consegue vencer — avaliou o lateral.

Monsalve

Monsalve também destacou o bom desempenho do Bragantino. O meia lamentou a perda dos dois pontos, mas valorizou o empate. Substituído aos 14 do segundo tempo, Monsalve disse que está se readaptando ao ritmo de jogos depois dos meses afastado por lesão, mas descartou desgaste físico.

— Foi um jogo difícil, um time que sempre é difícil de enfrentar. Eles jogam muito bem, têm uma ideia muito clara. Mas a gente teve oportunidades para ganhar o jogo, lamentavelmente não fomos tão eficazes. A gente queria os três pontos, normal, mas também eles fizeram um trabalho bom e a gente não perdeu o jogo — celebrou.

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Carlos Vinícius

Carlos Vinicius também valorizou o empate, considerando o contexto de desgaste pós-Gauchão mais o problema da virose. "Esse ponto vai ser importante lá na frente", destacou.

Autor do gol gremista, o centroavante teve boas chances de ampliar o placar e deixar o time numa situação mais confortável. Carlos Vinícius comemorou o fim do jejum de cinco jogos sem marcar, mas disse que fica uma sensação agridoce:

— Saí até um pouco bravo comigo mesmo, porque já nem me lembro o último jogo que eu falhei tantos gols desse jeito. Agora, a gente está ali para esse tipo de situação, né? No fundo, a gente vai para a área, vai para a situação e vai para fazer dois, três. Mas hoje, não vou dizer que eu fui infeliz, porque contribui com um gol, mas ficou aquele gostinho de que poderia ter feito mais.

— Como eu falei no intervalo, pra quem tá assistindo foi top, mas pra quem tá lá dentro é um jogo muito arriscado, muito complicado, tanto que a gente sofreu o gol. No fundo, tínhamos que ter um pouco mais de bola. Mas quando a gente vê um espaço tão grande que eles deixam, vamos querer atacar. E nessa de querer atacar, sofremos o contra-ataque — lamentou.

O Grêmio volta a campo na segunda-feira (16), contra a Chapecoense, pela 6ª rodada do Brasileirão. A partida ocorre às 20h na Arena Condá, em Chapecó.