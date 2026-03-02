Jogadores do Grêmio comemoram vitória e projetam o próximo Gre-Nal: "Temos de usar a vantagem a nosso favor, não contra"

Enamorado, Amuzu e Victor Gabriel, contra, marcaram os gols. Duda Fortes / Agencia RBS

Um domingo para nenhum gremista colocar defeito. O Grêmio venceu o Gre-Nal 450 com goleada sobre o rival e vai para a decisão no Beira-Rio, no próximo domingo (8), com uma larga vantagem.

O 3 a 0 foi garantido por Enamorado, Amuzu e Victor Gabriel contra, após chute de Carlos Vinícius acertar a trave.

Na saída de campo, o centroavante tricolor a comemorou a chance que resultou no terceiro gol:

— O mais importante foi o desempenho da equipe, o controle do jogo. Fizemos os três gols, controlamos do começo ao fim. Demos um passo importante naquilo que é o nosso objetivo dentro dessa final. E agora é trabalhar durante a semana para concluir.

Arthur, capitão do Grêmio, concorda que é preciso voltar o foco para o próximo jogo, sem pensar que o título está garantido. O camisa 8 cita que a "mentalidade" é um ponto de atenção nesta semana, porque todos precisam dar "100%" de si no jogo da volta.

— Eu acho que nos dá uma confiança extra, mas temos que usar essa vantagem a nosso favor, não contra. Não pensar que já está definido, não entrar de salto alto no próximo jogo. A vitória de hoje não é sinônimo que vamos ser campeões. Vamos ter que trabalhar durante a semana com a mesma seriedade.

O volante parabenizou os colegas pela entrega na partida:

— O desempenho da nossa equipe vem em uma crescente. Os resultados vão aparecer pelo trabalho, pelo grupo. Sempre o começo de trabalho é um pouco mais complicado, muitas pessoas novas, às vezes vai ter um pouco de altos e baixos. Mas hoje está todo mundo de parabéns, desde quem começou até quem entrou.

No próximo domingo, às 18h, no Beira-Rio, o Grêmio será campeão até perdendo por dois gols. O Inter precisa vencer por quatro ou mais gols para ser campeão. Se devolver três gols de vantagem a decisão vai para os pênaltis.

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