Jogador do Grêmio sofre fratura na perna durante a partida contra o Vitória

Marlon foi levado de ambulância para o hospital. Duda Fortes / Agencia RBS

Uma cena impactante marcou o segundo tempo da partida entre Grêmio e Vitória, nesta quinta-feira (19). O lance aconteceu aos 25 minutos do segundo tempo. O lateral-esquerdo Marlon dividiu uma bola com Erick, sua perna direita ficou presa no chão e sofreu uma fratura forte.

A perna do jogador ficou virada para o lado de fora. A situação causou comoção entre jogadores dos dois times e torcedores. O meia Willian foi flagrado chorando.

A partida ficou paralisada por sete minutos. Marlon deixou o gramado da Arena na ambulância foi direto para o Hospital Moinhos de Vento. Ele teve o seu nome gritado pela torcida enquanto a maca era colocada no veículo.

Nota oficial do Grêmio

Segundo nota divulgada pelo Grêmio, Marlon teve constatada fratura do tornozelo direito e será submetido à cirurgia na tarde desta sexta-feira (20). O prazo de retorno é estimado em cinco meses.

O Tricolor venceu o jogo por 2 a 0. Camutanga, contra, e Amuzu marcaram os gols da partida pela sétima rodada do Brasileirão.

O Vitória se pronunciou nas redes sociais sobre a lesão de Marlon:

"Toda a nossa solidariedade ao Marlon após o lance de agora há pouco. O futebol é feito de disputa, mas acima de tudo de respeito e cuidado com quem está em campo. Desejamos muita força e uma pronta recuperação. Que você possa se recuperar bem e voltar aos gramados o quanto antes. Estamos com você, Marlon."