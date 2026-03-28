"Jogador difícil de achar no mercado": Viery supera desconfiança e se firma como titular do Grêmio

Viery é titular da zaga do Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Começada a temporada, Viery era o zagueiro menos cotado do elenco do Grêmio. Passada a primeira parte do ano, ele é o jogador da posição mais utilizado por Luís Castro nos primeiros meses do ano. Com a lesão de Marlon, passou a ser o mais titular da linha defensiva gremista.

O ponto da virada foram as partidas semifinais do Gauchão. Na ida, assumiu a titularidade. Na volta, a partir do segundo tempo, formou com Gustavo Martins o que hoje é a defesa titular da equipe. Também foi o autor do gol responsável por levar a decisão da vaga para a final para os pênaltis. O seu primeiro como profissional.

O vigor físico e a velocidade o colocaram na frente na disputa contra jogadores mais veteranos como Kannemanm, apenas dois jogos no ano, e Balbuena, da seleção paraguaia. Além de ter vencido a disputa direta com Wagner Leonardo, expulso nas últimas duas partidas em que atuou. Com o desempenho, os dias de lateral-esquerdo improvisado ficaram para trás.

— É um zagueiro rápido, ótima recuperação, senso de cobertura, um zagueiro que também sabe construir. De achar situações de passe por dentro, de passes em diagonal, de bola longa, tem uma leitura de jogo muito boa, como poucos. É um zagueiro de projeção, zagueiro que o mercado exige. Não é surpresa nenhuma a titularidade dele — explica Airton Fagundes, técnico do sub-17 gremista e que trabalhou na formação de Viery.

As características citadas por Fagundes aguçaram o mercado. Zagueiro canhoto é sempre bem cotado por olheiros. Ao menos três clubes da Europa mostraram interesse no jogador. Entre eles o Newcastle. O clube inglês enviou um olheiro para observar Viery em ação na Arena.

— É um menino que tem um potencial enorme pelo fato dele ser um quarto zagueiro de pé esquerdo, que é um jogador difícil de achar no mercado. É um menino que chama muita atenção porque o tempo de bola dele também é bom — destaca o ex-zagueiro Luís Eduardo, outro profissional que ajudou a moldar Viery na base gremista.

Multa milionária

No começo do ano, Viery renovou contrato com o Grêmio. O novo vínculo tem duração até o final de 2029. A multa para o Exterior é de 50 milhões de euros.

São 12 jogos na temporada. Ao todo, 24 apresentações como profissional. Apesar de ressaltarem a qualidade, Fagundes e Luís Eduardo sabem que a curva de crescimento de Viery ainda não está completa.

— Com o tempo, ele vai aprendendo com a maturidade. Tem a questão do posicionamento dele dentro da área. Às vezes no embate do contra um, mas isso é a coisa que tu vai aprendendo com o decorrer do tempo — aponta Luís Eduardo.

Fagundes faz avaliação no mesmo sentido.