Ingressos nas mãos de cambistas podem custar mais do que o dobro para torcedores do Grêmio em Chapecó

Grêmio enfrenta a Chapecoense na Arena Condá. Prefeitura de Chapecó / Divulgação

A direção do Grêmio recebeu a informação de que os ingressos — no valor de R$ 250 — destinados aos torcedores visitantes na Arena Condá estão esgotados para o jogo desta segunda-feira (16). O problema é que o clube vem recebendo reclamações de torcedores sobre a atuação de cambistas.

Na manhã desta segunda-feira, cambistas estavam oferecendo ingressos para o setor visitante com valores entre R$ 500 e R$ 800. O Grêmio, por sua vez, recebeu com estranheza essa informação, já que a orientação inicial era de que as entradas estavam esgotadas.

Diante da situação, dirigentes gremistas buscam esclarecimentos junto à direção da Chapecoense para entender o que pode ter ocorrido na comercialização das entradas.

O espaço destinado aos visitantes na Arena Condá tem capacidade para entre 3 mil e 4 mil torcedores, e a expectativa, ainda assim, é de lotação máxima no setor gremista.

A capacidade total da Arena Condá é de aproximadamente 20 mil torcedores. Na estreia da Chapecoense no Brasileirão, diante do Santos, o público ultrapassou 17 mil pessoas.