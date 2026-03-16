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Ingressos nas mãos de cambistas podem custar mais do que o dobro para torcedores do Grêmio em Chapecó

Cambistas estão vendendo entradas entre R$ 500 e R$ 800

Geison Lisboa

De Chapecó

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