Improvisado na lateral, atacante recupera espaço e prestígio no Grêmio

Pavon foi um dos jogadores mais aplaudidos em Chapecó. Geison Lisboa / Agencia RBS

Se antes Pavon era um jogador pouco utilizado, quase fora dos planos do clube, a situação hoje é bem diferente. Improvisado como lateral direito, o argentino tem ganhado o respeito e o reconhecimento da torcida gremista.

Isso ficou evidente na chegada da delegação do Grêmio a Chapecó, onde o atacante foi um dos atletas mais aplaudidos pelos torcedores. Pavon distribuiu autógrafos e recebeu elogios dos gremistas presentes.

Um cartaz em homenagem ao argentino foi levado por torcedores do Oeste Catarinense, com elogios pela entrega do jogador nas partidas.

Muito se deve ao fato de Pavon ter aceitado o desafio de atuar na lateral direita, desbancando nomes como Marcos Rocha e João Pedro.

— Pavon não é muito querido da torcida, mas o Grêmio ganha um jogador que faz várias funções, tem espírito de missão, ambicioso e determinado. Admiro gente que trabalha e é honesta — avaliou Luís Castro após a goleada no Gre-Nal do primeiro jogo da final do Gauchão.

Sequência negativa

Após uma sequência de partidas como lateral direito e com a confiança dos companheiros, da comissão técnica e da torcida, Pavon agora busca algo fundamental para um atacante de origem: o gol.

A última vez que o argentino balançou as redes foi no dia 11 de fevereiro de 2025, quando o Tricolor goleou o Pelotas na Arena, pelo Gauchão. Desde então, o argentino soma 50 partidas sem marcar.

Nesta segunda-feira (16), diante da Chapecoense, às 20h, na Arena Condá, Pavon terá mais uma oportunidade para encerrar a sequência de jogos sem gols.