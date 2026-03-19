Grupos, datas e mudança de regra: como funciona o sorteio da Copa Sul-Americana

O Grêmio e os outros 31 participantes da Copa Sul-Americana conhecerão nesta quinta-feira (19) os caminhos da competição. A partir das 20h, no Paraguai, haverá o sorteio da fase de grupos das equipes que participam do torneio. Ou seja: neste ano, os gremistas terão de dividir as atenções entre um jogo do Brasileirão e o evento na Conmebol.
O Tricolor está no Pote 1, ao lado de outros sete cabeças de chave. Cada grupo terá um integrante dos quatro potes. Uma regra, no entanto, é diferente do formato da Libertadores. Nenhuma equipe do mesmo país ficará na mesma chave.
A fase de grupos será disputada entre abril e maio. A Conmebol reservou seis datas para isso, entre 7 de abril e 28 de maio (veja detalhes abaixo). Os playoffs estão previstos para 21 a 23 de julho, no jogo de ida, e 28 a 30 de julho para os confrontos de volta.
A decisão do campeonato será em 21 de novembro de 2026, em jogo único, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.
Na Copa Sul-Americana, apenas o primeiro classificado no grupo avança diretamente às oitavas de final. Os segundos colocados das chaves enfrentarão os terceiros colocados dos grupos da Libertadores em um playoff para completar o chaveamento das oitavas.
Confira a distribuição dos clubes nos potes:
Pote 1
- Grêmio
- River Plate (Argentina)
- Atlético-MG
- São Paulo
- Racing (Argentina)
- Olimpia (Paraguai)
- Santos
- América de Cali (Colômbia)
Pote 2
- San Lorenzo (Argentina)
- Bragantino
- Palestino (Chile)
- Millonarios (Colômbia)
- Caracas (Venezuela)
- Vasco
- Cienciano (Peru)
- Tigre (Argentina)
Pote 3
- Audax Italiano (Chile)
- Blooming (Bolívia)
- Puerto Cabello (Venezuela)
- Boston River (Uruguai)
- Montevideo City Torque (Uruguai)
- Deportivo Cuenca (Equador)
- Independiente Petrolero (Bolívia)
- Macará (Equador)
Pote 4
- Alianza Atlético (Peru)
- Barracas Central (Argentina)
- Deportivo Riestra (Argentina)
- Recoleta (Paraguai)
- Botafogo
- Carabobo (Venezuela)
- O’Higgins (Chile)
- Juventud de Las Piedras (Uruguai)
Calendário das datas da Copa Sul-Americana
- 1ª rodada: 7 a 9 de abril
- 2ª rodada: 14 a 16 de abril
- 3ª rodada: 28 a 30 de abril
- 4ª rodada: 5 a 7 de maio
- 5ª rodada: 19 a 21 de maio
- 6ª rodada: 26 a 28 de maio
- Playoffs (ida): 21 a 23 de julho
- Playoffs (volta): 28 e 30 julho
- Oitavas (ida): 11 a 13 de agosto
- Oitavas (volta): 18 a 20 de agosto
- Quartas (ida): 8 a 10 de setembro
- Quartas (volta): 15 a 17 de setembro
- Semifinais (ida): 13 a 14 de outubro
- Semifinais (volta): 20 a 21 de outubro
- Final: 21 de novembro