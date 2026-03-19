Grupos, datas e mudança de regra: como funciona o sorteio da Copa Sul-Americana

Conmebol sediará sorteio da fase de grupos da Copa Sul-Americana nesta quinta-feira (19). Staff Images / Conmebol

O Grêmio e os outros 31 participantes da Copa Sul-Americana conhecerão nesta quinta-feira (19) os caminhos da competição. A partir das 20h, no Paraguai, haverá o sorteio da fase de grupos das equipes que participam do torneio. Ou seja: neste ano, os gremistas terão de dividir as atenções entre um jogo do Brasileirão e o evento na Conmebol.

O Tricolor está no Pote 1, ao lado de outros sete cabeças de chave. Cada grupo terá um integrante dos quatro potes. Uma regra, no entanto, é diferente do formato da Libertadores. Nenhuma equipe do mesmo país ficará na mesma chave.

A fase de grupos será disputada entre abril e maio. A Conmebol reservou seis datas para isso, entre 7 de abril e 28 de maio (veja detalhes abaixo). Os playoffs estão previstos para 21 a 23 de julho, no jogo de ida, e 28 a 30 de julho para os confrontos de volta.

A decisão do campeonato será em 21 de novembro de 2026, em jogo único, no Estádio Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, na Colômbia.

Na Copa Sul-Americana, apenas o primeiro classificado no grupo avança diretamente às oitavas de final. Os segundos colocados das chaves enfrentarão os terceiros colocados dos grupos da Libertadores em um playoff para completar o chaveamento das oitavas.

Confira a distribuição dos clubes nos potes:

Pote 1

Grêmio

River Plate (Argentina)

Atlético-MG

São Paulo

Racing (Argentina)

Olimpia (Paraguai)

Santos

América de Cali (Colômbia)

Pote 2

San Lorenzo (Argentina)

Bragantino

Palestino (Chile)

Millonarios (Colômbia)

Caracas (Venezuela)

Vasco

Cienciano (Peru)

Tigre (Argentina)

Pote 3

Audax Italiano (Chile)

Blooming (Bolívia)

Puerto Cabello (Venezuela)

Boston River (Uruguai)

Montevideo City Torque (Uruguai)

Deportivo Cuenca (Equador)

Independiente Petrolero (Bolívia)

Macará (Equador)

Pote 4

Alianza Atlético (Peru)

Barracas Central (Argentina)

Deportivo Riestra (Argentina)

Recoleta (Paraguai)

Botafogo

Carabobo (Venezuela)

O’Higgins (Chile)

Juventud de Las Piedras (Uruguai)

Calendário das datas da Copa Sul-Americana