Grêmio x Vitória hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Grêmio e Vitória se enfrentam nesta quinta-feira (19), às 19h, pela sétima rodada do Brasileirão 2026. A partida ocorre na Arena, em Porto Alegre.
O Tricolor vem de empate com a Chapecoense, em 1 a 1, na segunda-feira (16). Já o time baiano venceu o Atlético-MG, por 2 a 0, sábado passado (14).
Escalações para Grêmio x Vitória
Grêmio: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Marlon; Leo Pérez, Nardoni e Willian; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro
Vitória: Lucas Arcanjo; Nathan Mendes, Camutanga, Cacá e Ramon; Caíque, Baralhas, Emmanuel Martínez e Matheuzinho; Erick e Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura.
Arbitragem para Grêmio x Vitória
Alex Gomes Stefano (RJ), auxiliado por Luiz Claudio Regazone (RJ) e Luis Carlos de Franca Costa (RN). VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Onde assistir a Grêmio x Vitória
- GZH acompanha o jogo em tempo real;
- Siga a narração torcedora em GZH (App Store e Google Play)
- A Jornada Digital da Gaúcha começa às 17h;
- A Rádio Gaúcha abre a jornada às 18h15min;
- O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;
- O Premiere e o SporTV anunciam a transmissão.
Como chegam Grêmio x Vitória
Grêmio
O Tricolor vem de um empate fora de casa, diante da Chapecoense. Com oito pontos, o Grêmio está na oitava colocação do Brasileirão.
Em relação ao time titular, a expectativa é de que Marlon volte a ficar à disposição e inicie o confronto. O lateral foi desfalque na última rodada por conta de uma virose.
Vitória
O time baiano vem de uma vitória sobre o Atlético-MG, conquistada no Barradão. Com sete pontos, a equipe ocupa a 13ª posição.
Três atletas são dúvidas para o confronto: o volante Caíque e os atacantes Marinho e Erick. Os três saíram machucados no último jogo e podem desfalcar a equipe.
Ingressos para Grêmio x Vitória
Os ingressos estão disponíveis para venda no site do clube. No dia do jogo, os portões da Arena estarão abertos a partir das 17h.
