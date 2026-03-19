Grêmio x Vitória ao vivo na Jornada Digital da Gaúcha; acompanhe

O Grêmio entrou em campo na noite desta quinta-feira (19) para encarar o Vitória pelo Brasileirão. Em partida marcada pela grave lesão do lateral-esquerdo Marlon, o Tricolor venceu a partida por 2 a 0, após dois empates consecutivos.
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