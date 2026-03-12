O Grêmio entrou em campo na noite de quinta-feira (12) para encarar o Bragantino pelo Brasileirão. A partida, válida pela quinta rodada da competição, acabou empatada em 1 a 1. Siga as informações do jogo na Jornada Digital da Gaúcha.
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