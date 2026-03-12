Grêmio x Bragantino hoje: onde assistir ao vivo, horário e escalações pelo Brasileirão

Grêmio x Bragantino: tudo sobre o jogo da quinta rodada do Brasileirão 2026. Arte GZH

Grêmio e Bragantino se enfrentam nesta quinta-feira (12), às 21h30min, pela quinta rodada do Brasileirão 2026. O jogo ocorre na Arena, em Porto Alegre.

O Tricolor vem de título do Gauchão contra o Inter e, no Brasileirão, de vitória contra o Atlético-MG na última rodada. Já o time paulista empatou com o Athletico-PR em 1 a 1.

Leia Mais Grêmio vai retomar conversas para renovação de contrato com centroavante

Escalações para Grêmio x Bragantino

Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Gabriel Mec, Carlos Vinícius e Enamorado. Técnico: Luís Castro

Bragantino: Cleiton; Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques e Juninho Capixaba; Gabriel, Gustavinho, Herrera e Lucas Barbosa; Eduardo Sasha e Mosquera. Técnico: Vagner Mancini

Arbitragem para Grêmio x Bragantino

Davi De Oliveira Lacerda (ES), auxiliado por Luanderson Lima dos Santos (BA) e Marcia Bezerra Lopes Caetano (RO). VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

Onde assistir a Grêmio x Bragantino

GZH acompanha o jogo em tempo real;

acompanha o jogo em Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 20h45min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Grêmio e Bragantino

Grêmio

O Tricolor vem embalado pela conquista do Gauchão contra o Inter no último final de semana. O técnico Luís Castro poderá contar com os argentinos Nardoni e Pérez, contratados recentemente. O primeiro deve entrar na vaga de Arthur, desfalque por lesão muscular.

A tendência é de que o português repita a escalação que começou os últimos dois Gre-Nais, com Pavon na lateral e Enamorado no ataque.

Bragantino

Eliminado precocemente do Paulistão, o Bragantino não atua desde o dia 25 de fevereiro, quando empatou com o Athletico-PR pelo Brasileirão.

O Bragantino tem dois atletas suspensos na partida: o zagueiro Alix Vinícius e o volante Fabinho. Gabriel, que não atuou contra os paranaenses, deve voltar à equipe.

Ingressos para Grêmio x Bragantino

Tabela de preços dos ingressos. Grêmio / Divulgação