Grêmio volta aos treinos de olho na final do Gauchão

Treinador pode repetir a escalação do time. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

O Grêmio realizou, na manhã desta quarta-feira (4), o primeiro treinamento da semana visando à decisão do Gauchão. A reapresentação do elenco ocorreu após dois dias de folga concedidos pela comissão técnica.

No treino, que foi fechado para a imprensa, foi possível observar o grupo praticamente completo no gramado do CT Luiz Carvalho. Esta primeira atividade, no entanto, ainda não serviu para que Luís Castro tome decisões envolvendo a escalação.

O zagueiro Balbuena, que relatou um desconforto muscular na véspera do Gre-Nal 450, deve ser o único retorno à disposição do treinador, já que João Pedro está lesionado, e Nardoni e Pérez não estão inscritos para a disputa do Gauchão.

Serão mais três atividades até o próximo domingo (8), quando o Grêmio enfrenta o Inter no Beira-Rio. A partida é válida pela finalíssima do Gauchão, na qual o Tricolor defende a vantagem de 3 a 0 construída no primeiro confronto.