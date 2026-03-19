Grêmio vende milhares de camisas em 24 horas e quebra recorde; veja números

Tricolor estreará uniforme contra o Vitória nesta quinta (19). Divulgação / Grêmio

A nova camisa do Grêmio para 2026 caiu no gosto da torcida tricolor. No primeiro dia após o lançamento, o clube comercializou mais de três mil peças, um recorde na história da sua loja oficial, considerando vendas pela internet e presenciais.

Após mais de 10 temporadas, o Grêmio trocou de fornecedora esportiva. A inglesa Umbro deu lugar à norte-americana New Balance, que também patrocina o São Paulo na elite do futebol brasileiro. No futebol europeu, a marca foi estampada nas tradicionais camisas de Liverpool-ING e Roma-ITA recentemente.

Com expectativa de 20 mil torcedores na Arena, o Grêmio apresenta o novo fardamento tricolor nesta quinta (19), diante do Vitória, pelo Campeonato Brasileiro. Além da estreia do uniforme, Braithwaite também será atração na partida. O atacante dinamarquês retorna à relação de jogadores após seis meses lesionado.