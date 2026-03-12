Grêmio vai retomar conversas para renovação de contrato com centroavante 

Carlos Vinícius já acumula nove gols na temporada. Jeff Botega / Agencia RBS

O Grêmio iniciou conversas com o estafe do atacante Carlos Vinícius para estender o vínculo do atleta. Os primeiros contatos já ocorreram, e agora as negociações devem ser intensificadas nos próximos dias.

Por conta dos jogos decisivos do Gauchão, as tratativas acabaram sendo deixadas em segundo plano. Agora, passado o estadual, as conversas com o empresário do jogador serão retomadas.

O atual contrato de Carlos Vinícius vai até dezembro deste ano. Ou seja, na metade da atual temporada o jogador já poderá assinar um pré-contrato com qualquer outro clube e deixar o Grêmio ao final do ano.

Por isso, a ideia é que as negociações avancem nos próximos dias para que um novo vínculo seja firmado entre as partes. O tempo de contrato será definido conforme o andamento das tratativas com o camisa 95.