Grêmio testa alternativas para escapar da "Arthurdependência"

Arthur só retornará ao time titular após a data Fifa. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Luís Castro busca respostas no Grêmio. O rendimento no empate com a Chapecoense não foi o suficiente para confirmar a vitória contra um adversário que brigará para não cair. Um segundo alerta após o título do Gauchão, depois do empate com o Bragantino.

Uma das questões que ficou das duas partidas terá a chance de ser respondida nesta quinta-feira (19), a partir das 19h na Arena, contra o Vitória.

Se mesmo após o investimento em Nardoni e Leonel Pérez, o time ainda sofre da "Arthurdependência". Um problema que apareceu na reta final do ano passado, mas que parece ter voltado a ameaçar os planos da equipe no Brasileirão.

A lesão do camisa 8 abriu um buraco no meio-campo gremista. Mesmo com Monsalve de volta, a ausência de um parceiro capaz de reter a bola e controlar o ritmo da partida com movimentação e passes ficou evidente nas duas últimas partidas. Castro apostou em Nardoni, mesmo com uma característica diferente, para tentar fazer o setor render. O técnico alterou o lado dos médios, com Noriega mantido como volante, em busca de melhor rendimento. Mas a aposta ainda não deu o resultado desejado.

O jogo contra a Chapecoense foi a segunda tentativa de fazer o time superar a ausência de Arthur. Após o empate com o Bragantino, o treinador já tinha deixado claro a importância do capitão na equipe.

— Sempre se sente a falta de um jogador como o Arthur. É um jogador que marca ritmos, descobre espaços. Na variação de corredor é um jogador extremamente perspicaz para dar sequência àquilo que é o jogo e o que o jogo quer — comentou Luís Castro.

Comentarista do SporTV, Jéssica Cescon trabalhou na transmissão da partida entre Chapecoense e Grêmio.

— O Arthur é um dos melhores jogadores do país quando o assunto é controle de ritmo de partida, saída de pressão e posse de bola. Naturalmente, qualquer equipe sentiria muito a ausência dele. Um time como o Grêmio, que está no início de um trabalho, que ainda não tem a ideia do treinador maturada na sua equipe, sente ainda mais. Mas, se a gente somar isso, o fato do Grêmio ter mudado o seu meio campo, colocando outros jogadores, novos jogadores para atuarem juntos, como Eric Noriega com o Arthur, Monsalve passou a ser o cara dessa posição — projeta.

Mesmo que a queda do rendimento técnico da equipe fique claro com a bola rolando, os números não refletem tanto as dificuldades nos resultados. Com o meio-campista, o Grêmio tem aproveitamento de 48,5% em 11 jogos. São 24 gols pró e 15 sofridos. Sem Arthur, o Tricolor conquistou 61,1% dos pontos em seis partidas. O rendimento ofensivo, no entanto, é bem menor. A equipe marcou apenas 7 vezes e levou quatro gols.