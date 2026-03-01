Grêmio terá Pavon como lateral-direito no Gre-Nal 450; veja a provável escalação

Mesmo com a escalação sob sigilo, o técnico Luís Castro já definiu algumas situações para o Gre-Nal 450, neste domingo (1), na Arena, pela final do Campeonato Gaúcho.
Uma delas é a permanência de Pavon como lateral-direito. Assim como ocorreu na vitória por 2 a 1 sobre o Atlético-MG, pelo Brasileirão, o argentino será novamente improvisado na posição.
O reserva imediato será o experiente Marcos Rocha, já que João Pedro, com lesão muscular de grau 2, está fora dos próximos compromissos do Tricolor na temporada. Outro desfalque confirmado é o zagueiro Balbuena, que apresenta desconforto muscular.
Provável escalação
O Grêmio deve ir a campo com Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur e Gabriel Mec (Willian); Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius.
Grêmio e Inter se enfrentam neste domingo, às 18h, na Arena, pela primeira partida de ida da final do Gauchão. O duelo decisivo está marcado para o próximo final de semana, no Beira-Rio.
