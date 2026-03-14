Grêmio terá novas opções para formar o ataque contra a Chapecoense 

Amuzu ficou de fora da rodada contra o Bragantino. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Na preparação para encarar a Chapecoense, pela sexta rodada do Brasileirão, o técnico Luís Castro conta com três novidades. Ausências contra o Bragantino, o trio formado por Amuzu, Willian e Tetê estará novamente à disposição.

Os jogadores ficaram de fora da última rodada por motivos distintos: Willian e Tetê foram acometidos por virose, enquanto Amuzu foi liberado para acompanhar o nascimento da filha.

Os três vêm participando normalmente das atividades no CT Luiz Carvalho e irão reforçar a delegação que viaja até Chapecó. Destes, Amuzu é o mais cotado para começar entre os titulares.

Ausências

Para esta rodada de segunda-feira (16), o treinador português precisará mexer na defesa. Gustavo Martins foi diagnosticado com uma lesão muscular e poderá ficar de fora por até três semanas.

Balbuena e Luís Eduardo disputam a vaga ao lado de Viery. Uma outra alternativa seria a utilização de Noriega, como já ocorreu entre os momentos, sendo recuado do meio-campo para a zaga.

Neste setor de meio, Luís Castro já não conta com Arthur. O camisa 8 segue de fora da equipe em virtude de uma lesão muscular.

A definição da escalação passará ainda pelo último treino que será realizado neste domingo (15), em Porto Alegre, em Chapecó. A tendência é pela manutenção da base de time que vem atuando nos últimos jogos, com Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Marlon; Noriega, Nardoni e Monsalve; Enamorado, Amuzu e Carlos Vinícius.