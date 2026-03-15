Grêmio tem desfalque de última hora para enfrentar Chapecoense; veja lista de relacionados

O técnico Luís Castro relacionou 23 jogadores para o duelo diante da Chapecoense, nesta segunda-feira (16), na Arena Condá. O português ganhou um desfalque de última hora: Marlon não foi relacionado.

O lateral-esquerdo apresentou sequelas da virose que atingiu muitos jogadores durante a semana, não participou do último treinamento e acabou vetado. Para o seu lugar, Luís Castro convocou o jovem Pedrinho, lateral-esquerdo recém-promovido das categorias de base.

Marlon se junta aos lesionados Arthur e Gustavo Martins, que só devem retornar após a Data Fifa de março, no início de abril. Já o lateral deverá reunir condições de estar à disposição na próxima rodada do Brasileirão.

Amuzu, que havia sido liberado da partida contra o Bragantino para acompanhar o nascimento do filho, fica novamente à disposição da comissão técnica. Também voltam Willian e Tetê, que haviam apresentado um quadro de virose.

Uma possibilidade de escalação do Grêmio tem: Weverton; Pavon, Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Nardoni e Monsalve; Amuzu, Enamorado e Carlos Vinícius.

Chapecoense e Grêmio jogam nesta segunda-feira (16), na Arena Condá, pela sexta rodada do Brasileirão. O Tricolor vem de empate contra o Bragantino, enquanto a Chape perdeu para o São Paulo fora de casa.

Confira a lista de relacionados

Goleiros: Weverton, Grando e Thiago Beltrame

Laterais: Caio Paulista, Marcos Rocha e Pedro Gabriel

Zagueiros: Balbuena, Wagner Leonardo, Kannemann e Viery

Volantes: Dodi, Nardoni, Noriega, Pérez e Tiago

Meias: Monsalve e Willian