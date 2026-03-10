Grêmio tem data para a estreia da nova camisa; saiba quando

Jogadores usaram o material da Umbro nos últimos anos. Lucas Uebel/ Grêmio

O Grêmio já tem data para a estreia da sua nova camisa. O material produzido pela New Balance será utilizado pela primeira vez na partida diante do Vitória, pela sétima rodada do Brasileirão, no dia 19 de março, na Arena.

Até lá, os jogadores do Grêmio seguirão utilizando o uniforme da Umbro, fornecedora de material esportivo que tem a New Balance como parceira, já que ambas pertencem ao grupo Dass.

O contrato estabelecido com a New Balance prevê o pagamento de um valor que gira entre R$ 18 milhões e R$ 20 milhões anuais aos cofres do clube. A arrecadação é bem superior à que vinha sendo obtida com a Umbro, que pagava cerca de R$ 10 milhões por ano.