Grêmio supera instabilidade e conquista o Gauchão 2026; relembre todos os jogos

Goleada na estreia, derrota em casa na segunda rodada e desempenho com altos e baixos no campeonato até chegar ao consagrador título do Gaúcho 2026.
O Grêmio retomou a hegemonia do futebol gaúcho neste domingo (8), depois do empate em 1 a 1 no Gre-Nal 451, no Beira-Rio. É o oitavo título em nove anos.
E o direito a dar a volta olímpica na casa do rival foi obtido após alguns perrengues, mas, que olhando para trás, serviram para o técnico português Luís Castro encontrar os melhores nomes e a melhor forma de jogar.
Relembre os gols, as escalações e as imagens de todos os jogos do Grêmio até levantar a taça.
Avenida 0x4 Grêmio
1ª rodada — 10/1/2026
A temporada do Grêmio começou com uma goleada de 4 a 0 sobre o Avenida, em Santa Cruz. Foi a estreia do técnico português Luís Castro na casamata. Todos os gols ocorreram na segunda etapa: Amuzu, Wagner Leonardo, Roger e Arthur.
Avenida: Rodrigo Mamá; Cristian (Emerson Júnior, 11'/2ºT), Rodrigo Milanez, Jô e Vinicius Silva; Anderson Uchoâ, Anderson Recife (Zé Pedro, 11'/2ºT) e Dionathan (Ranisson, 11'/2ºT); Welisson, Tucão (Luis Pedro, 29'/2ºT) e Xandy (Wesley, 42'/2ºT). Técnico: Gabriel Dutra
Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Caio Paulista; Tiaguinho (Dodi, 12'/2ºT), Arthur, Roger (Pavon, 12'/2ºT), Cristaldo (Willian, 12'/2ºT) e Amuzu (Aravena, 12'/2ºT); Carlos Vinícius (Riquelme, 29'/2ºT). Técnico: Luís Castro
Grêmio 0x1 São José
2ª rodada — 14/1/2026
No jogo com uma Arena sem público, por punição sofrida no Gauchão do ano passado, Luís Castro viu seu time sofrer a primeira derrota de 2026. Com um golaço marcado por Ronald, o Tricolor acabou sendo batido pelo São José.
Grêmio: Tiago Volpi. João Pedro, Noriega, Kannemann e Viery; Dodi, Cuéllar (Edenilson, 26'/2ºT), Gabriel Mec (Amuzu, 18'/2 ºT), Willian (Cristaldo, 18'/2ºT) e Aravena (Roger, 18'/2ºT); André Henrique (Carlos Vinícius, 18'/2ºT). Técnico: Luís Castro
São José: Fábio; Eduardo Melo, Diney e Tiago Pedra; Danilo (William Lemos, 40'/2ºT), Keverton, Zé Vitor (Pedrinho, 35'/2ºT), Rafael Carrilho (Cauã, 20'/2ºT) e Angelo; Ronald (Lucas Grafite, 20'/2ºT) e Douglas (Dieter, 35'/2ºT). Técnico: Gabardo Júnior
Grêmio 5x0 São Luiz
3ª rodada — 17/1/2026
Carlos Vinícius foi a estrela da goleada por 5 a 0 sobre o São Luís, na Arena. Ele marcou marcou três gols na partida, dando sequência à boa fase de 2025. O jogo, que começou com um gol contra de Thainler, ainda teve Cristaldo balançando as redes.
Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins (Noriega, INT), Wagner Leonardo e Marlon (Caio Paulista, INT); Tiaguinho, Arthur, Tetê (Roger,INT), Cristaldo (Willian, 10'/2ºT) e Amuzu (Enamorado, INT); Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro
São Luiz: Gabriel; Thainler, Marcão, Heitor e Márcio Duarte (Higor Henrique, INT); Escuro (Gabriel, 17'/2ºT), Araújo, Germano (Victor Jesus, INT), Vidmar e Douglas Santos (Lucas Hulk, INT); Thiago Santos (Felipe Rangel, 29'/2ºT). Técnico: Paulo Henrique Marques
Guarany de Bagé 0x2 Grêmio
4ª rodada — 22/1/2026
Depois de décadas sem jogar em Bagé, o Grêmio retornou à região para enfrentar o Guarany. O goleador Carlos Vinícius e Edenilson marcaram os gols da vitória. O principal fato da partida foi o atraso de 39 minutos por conta de problemas elétricos no Estrela D’Alva.
Guarany: Jonathan, Raphinha (Allan Christian, 40'/2ºT), Michel Bennech, Bruno Cardoso e Talles, David Cunha (Vitor Oliveira, 40'/2ºT), Murilo e Marcos Antônio, Adaílson (Alberte, 6'/2ºT), Welder e Tony Junior (Marquinhos, 40'/2ºT). Técnico: William Campos
Grêmio: Weverton; João Pedro (Marcos Rocha, 34'/2ºT), Luis Eduardo, Viery e Caio Paulista; Dodi (Jefinho, 26'/2ºT), Edenilson, Roger (Gabriel Mec, 16'/2ºT), Willian e Enamorado (Aravena, 16'/2ºT); André Henrique (Carlos Vinícius, 16'/2ºT). Técnico: Luís Castro
Inter 4x2 Grêmio
Gauchão — 5ª rodada — 25/1/2026
Contra as expectativas, o Grêmio teve uma atuação decepcionante no Gre-Nal 449 e acabou derrotado por 4 a 2. O Tricolor esteve duas vezes à frente no placar, com Amuzu e Edenilson, mas sofreu a virada no Beira-Rio.
Inter: Rochet; Bruno Gomes, Gabriel Mercado, Victor Gabriel e Bernabei; Ronaldo (Bruno Henrique, 44'/2ºT), Paulinho (Villagra, 35'/2ºT), Vitinho, Alan Patrick (Bruno Tabata, 35'/2ºT) e Carbonero (Allex, 40'/2ºT); Borré (João Bezerra, 44'/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano
Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Tiaguinho (Dodi, INT), Arthur (André Henrique, 36'/2ºT), Tetê (Willian, 36'/2ºT), Cristaldo (Edenilson, INT) e Amuzu (Enamorado, 11'/2ºT); Carlos Vinícius Técnico: Luís Castro
Grêmio 1x1 Juventude
Gauchão — 6ª rodada —31/1/2026
No último compromisso da primeira fase, o Grêmio fez uma prévia do que aconteceria nas semifinais. Monsalve abriu o placar para o Tricolor com um golaço. Juan empatou para o Juventude. Com a combinação de resultados, o Novo Hamburgo se tornou o adversário do Grêmio nas quartas de final.
Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha (Gabriel Mec), Balbuena, Viery e Caio Paulista; Noriega, Tiaguinho (Arthur), Pavon, Willian (Monsalve) e Roger (Amuzu); André Henrique (Carlos Vinícius). Técnico: Luís Castro
Juventude: Jandrei; Gabriel, Rodrigo Sam e Marcos Paulo; Raí Ramos, Léo Índio (, Pablo Roberto (Manuel Castro), Mandaca (Raí Breno) e Lanza; Taliari (Juan) e Alisson Safira (Galego). Técnico: Maurício Barbieri
Grêmio 1x0 Novo Hamburgo
Gauchão — quartas de final —7/2/2026
Em casa e com o apoio da torcida, o Grêmio teve dificuldades para vencer o Novo Hamburgo, pelas quartas de final disputada em jogo único. O time de Luís Castro avançou na competição com um gol de pênalti convertido por Carlos Vinícius.
Grêmio: Weverton; Marcos Rocha (Jefinho, 36'/2ºT), Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Caio Paulista (Marlon, 36'/2ºT); Noriega, Edenilson (Dodi, 17'/2ºT), Roger (Cristaldo, INT), Willian (Aravena, 23'/2ºT) e Amuzu; Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro
Novo Hamburgo: Omar; Romércio, João Marcus e Josué; Mantuan, Carlos Maia (Vinicius Kiss, 14'/2ºT), Amaral e Marcos Vinicius (João Victor, 34'/2ºT); Rone (Ávila, 14'/2ºT), Alisson e Luam (Batista, 22'/2ºT). Técnico: Rogério Zimmermann
Grêmio 1x1 Juventude
Gauchão — semifinal (ida) — 15/2/2026
No primeiro duelo da semifinal, a esperada vitória sobre o Juventude na Arena não veio. No lugar, mais um empate entre as duas equipes. Após Tetê marcar para o Tricolor, Patryck igualou o placar. O resultado trouxe preocupação à torcida, já que a decisão ficaria para o Alfredo Jaconi.
Grêmio: Weverton; João Pedro (Gabriel Mec, 12'/2ºT), Balbuena, Viery e Marlon; Dodi (André Henrique, 47'/2ºT), Arthur e Wiilian (Jefinho, INT); Tetê (Enamorado, 23'/2ºT), Pavon e Carlos Vinícius. Técnico: Luís Castro
Juventude: Jandrei; Abner, Messias e Gabriel Pinheiro; Nathan (Raí Ramos, 16'/2ºT), Mandaca, Lucas Mineiro (Léo ìndio, 16'ºT) e Patryck; Manuel Castro (Juan, 16'/2ºT), Gabriel Taliari (Pablo, 41'/2ºT) e Alisson Safira (Iba Ly, 41'/2ºT). Técnico: Mauricio Barbieri
Juventude (1) 1x1 (4) Grêmio
Gauchão — semifinal (volta) — 22/2/2026
Foi o jogo da retomada da confiança. O Grêmio saiu atrás no placar com Gabriel Taliari no primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Contudo, Luís Castro mudou o time para a etapa final colocando em campo Enamorado e Gabriel Mec, que foi um dos destaques da partida. E deu certo. Viery empatou o confronto em um belo gol da entrada da área, levando a disputa para os pênaltis. Nas cobranças, Mandaca fez para o Juventude; Carlos Vinícius, Noriega, Gabriel Mec e Marlon marcaram para o Grêmio. Rodrigo Sam e Juan Cristian erraram para o Juventude.
Juventude: Jandrei; Rodrigo Sam, Messias e Gabriel Pinheiro; Raí Ramos (Nathan Santos, 31’/2ºT, Lucas Mineiro, Pablo Roberto, Mandaca, Marcos Paulo e Manuel Castro (Pablo Roberto, 15’/2ºT); Gabriel Taliari (Juan Christian, 31’/2ºT) e Safira (MP, 24’/2ºT). Técnico: Maurício Barbieri
Grêmio: Weverton; João Pedro (Gabriel Mec, INT), Balbuena (Gustavo Martins, 18’/2ºT), Viery e Marlon; Noriega, Dodi (Enamorado, INT) e Arthur; Pavon, Carlos Vinícius e Amuzu (Riquelme, 39’/2ºT). Técnico: LuÍs Castro
Grêmio 3x0 Inter
Gauchão — final (ida) — 1º/3/2026
No Gre-Nal 450, o Grêmio não só venceu o Inter, mas fez um placar histórico. Sem deixar o rival respirar, o Tricolor aplicou 3 a 0. Com um a mais após a expulsão de Bernabei, o Grêmio fez dois gols na primeira etapa, com Enamorado, de fora da área, e Amuzu, na velocidade. O placar foi definido com o gol contra de Victor Gabriel, depois da finalização de Carlos Vinícius.
Grêmio: Weverton; Pavon, Gustavo Martins, Viery e Marlon; Noriega, Arthur (Tiaguinho,44'/2ºT); Enamorado (Tetê, 7'/2ºT), Monsalve (Willian, 7'/2ºT) e Amuzu (Gabriel Mec, 35'/2ºT); Carlos Vinícius (André Henrique, 35'/2ºT). Técnico: Luís Castro
Inter: Rochet: Bruno Gomes (Victor Gabriel, int.), Mercado, Felix Torres e Bernabei; Ronaldo (Aguirre, int.), Paulinho; Vitinho, Alan Patrick (Bruno Tabata, 39'/2ºT) e Carbonero (Alan Rodriguez, 19'/2ºT); Borré (Alerrandro, 29'/2ºT). Técnico: Paulo Pezzolano
Inter 1x1 Grêmio
Gauchão — final (volta) — 8/3/2026
O Grêmio confirmou o título do Gauchão 2026 ao empatar em 1 a 1 com o Inter, no Beira-Rio. Mesmo com três gols de vantagem pela vitória no jogo de ida, o Tricolor saiu na frente nos acréscimos do primeiro tempo com Gustavo Martins após cobrança de escanteio. A partir daí, foi deixar o tempo passar. O Inter chegou a empatar a partida com Alan Patrick de pênalti, aos 36 minutos da etapa final. Mas não adiantava pressionar, o Grêmio foi superior na decisão em dois jogos e conquistou seu 44º título do Gauchão. Volta olímpica no estádio do rival!
