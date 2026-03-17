Grêmio repete dificuldades e desperdiça chance de primeira vitória como visitante no Brasileirão

Nardoni marcou o gol do empate, após falha do goleiro da Chapecoense. Lucas Uebel / Grêmio FBPA

O Grêmio esbarrou, novamente, nas próprias falhas no Brasileirão. Mesmo com o controle do jogo em Chapecó, a equipe não encontrou soluções para as dificuldades criadas pela Chapecoense no empate em 1 a 1 da noite de segunda-feira (16).

O ponto conquistado fora de casa mantém a campanha pela busca da vaga à Libertadores no ritmo desejado pela direção e comissão técnica. Mas o rendimento outra vez não correspondeu ao resultado final. Um alerta para a sequência da competição.

Luís Castro explicou que o time produziu o suficiente para vencer em Chapecó. Só que o time, como também aconteceu contra o Bragantino, pecou no momento de converter o volume de jogo em gols.

— A Chapecoense montou-se bem em bloco baixo. Tentamos entrar na área de todas as formas. Quando tentamos envolver, erramos o passe. Tivemos as variações de jogo. Várias oportunidades para chegarmos ao gol. E falhamos no passe para isso — lamentou o técnico.

Após duas derrotas longe da Arena, o empate na Arena Condá foi o primeiro ponto somado pelo Grêmio como visitante no Brasileirão. Antonio Dutra Júnior, vice de futebol, projetou que o resultado será importante para a equipe. Mesmo que o desejo fosse por uma vitória em Chapecó.

— Dentro do que imaginámos, queremos vencer todos os jogos. Mas estamos em uma campanha dentro do que foi planejado. Cada ponto deixado é lamentado. Também comemoramos cada ponto somado. Não tem jogo fácil no Brasileirão. Esse ponto pode fazer a diferença lá na frente na classificação — projetou.

Ao ser questionado sobre os planos do clube para a competição, o treinador projetou a briga pelas primeiras colocações. A ideia é conquistar uma das cinco vagas, no momento, para a Libertadores pela classificação do Brasileirão.

— Desde o início da época que traçamos o objetivo. que é chegar à Libertadores. E é por isso que trabalhamos e seguiremos trabalhando muito — disse.

Contratações

Para alcançar este objetivo, o Grêmio não terá novos reforços até a janela de transferências do meio do ano. Apesar da possibilidade de contratar jogadores que atuaram nos campeonatos estaduais até o dia 27 deste mês, Dutra descartou a chegada de mais alternativas para a comissão técnica.

— Não teremos a chegada de algum jogador. Estamos planejando coisas para a janela do meio de ano, quando aí poderemos ter algumas movimentações — explicou o dirigente.

Reforços contra o Vitória

Do grupo atual, a tendência é de que Luís Castro tenha reforços para a próxima partida. Gustavo Martins e Arthur devem seguir como desfalques. Ambos estão em recuperação de lesões musculares. Marlon, preservado da viagem a Santa Catarina, pode ser relacionado para enfrentar o Vitória nesta quinta-feira. Mesmo assim, por conta do desgaste físico e pouco tempo de descanso, a comissão técnica deve realizar algumas mudanças para a próxima rodada do Brasileirão.