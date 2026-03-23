Grêmio recusa proposta do Vitória por zagueiro

Wagner Leonardo recebeu proposta para voltar ao Vitória. Celo Gil / Grêmio/Divulgação

Os últimos dias da janela de transferências podem resultar em uma nova saída do Grêmio. O Vitória fez uma proposta de empréstimo ao Tricolor por Wagner Leonardo. A oferta foi recusada, mas os baianos ainda não desistiram.

A informação foi divulgada pelo site Arena Rubro-Negra e confirmada por Zero Hora. A oferta do Vitória envolvia a cessão até dezembro, com salários divididos entre os clubes. O pagamento pela aquisição do defensor, que ainda tem parcelas a vencer, seria aliviado.

O Grêmio recusou a primeira oferta, mas os nordestinos se organizam nos bastidores para realizar uma nova proposta.

Fábio Mota, presidente do Vitória, esteve reunido com a direção gremista na quinta-feira (19), no duelo das equipes, na Arena, pelo Brasileirão. A gestão Odorico Roman quitou os débitos que estavam pendentes. A próxima parcela, no valor de US$ 1 milhão, vence no dia 30.

Wagner Leonardo foi titular desde que chegou ao clube, mas perdeu espaço com Luís Castro. Contra o Vasco, ele nem sequer foi relacionado para o confronto. Ele é considerado ídolo do Vitória pela passagem recente, com títulos e bom rendimento.

Últimos dias da janela

A janela de transferências do futebol brasileiro fecha na sexta-feira (27). O negócio não está descartado, desde que os moldes sejam melhorados para o Tricolor.