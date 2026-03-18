Grêmio recusa nova proposta de patrocínio em conjunto com o Inter

Casa de apostas mostrou interesse em estampar a marca nos uniformes da dupla Gre-Nal. Reprodução / GZH

O Grêmio tem avançado nas tratativas para ter um novo patrocinador. A expectativa era estampar o nome no uniforme que estreia contra o Vitória, nesta quinta-feira (19), na Arena, mas as tratativas não foram concluídas. Certo é que o clube já descartou algumas propostas.

Entre elas a de uma casa de apostas que fez oferta conjunta para estampar a marca nos uniformes da dupla Gre-Nal, mas a situação não andou. A interessada foi a Novibet.

Os valores fixos foram considerados baixos, mas, com as cláusulas por metas, poderiam superar os R$ 35 milhões anuais. Para alcançar a quantia, os clubes deveriam colaborar com a captação de novos apostadores.





A direção gremista analisou o cenário e descartou tais condições por envolver uma questão ética de “obrigação e estímulo” às apostas esportivas. Além disso, o clube tenta romper a tradição de manter o mesmo patrocínio que o Inter, algo vigente desde o começo dos anos 2000.

O Tricolor, em acordos comerciais recentes, visando à exclusividade, tem imposto cláusulas para impedir, por tempo determinado, que marcas também estejam com o rival. A medida visa aumentar os valores recebidos, já que as cotas não seriam divididas com o Colorado.

A tendência é que o Grêmio feche com uma empresa nas próximas semanas. O clube está desde dezembro de 2025 com o espaço vago.