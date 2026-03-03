Grêmio recontrata técnico para as categorias de base

Airton Fagundes volta ao clube após ter sido demitido da categoria sub-20 em 2024. Angelo Pieretti / Divulgação Grêmio

O Grêmio mexeu na estrutura das categorias de base. Após a saída de Ruimar Kunzel, a direção recontratou Airton Fagundes. Demitido em dezembro de 2024, quando treinava o time sub-20, o profissional volta agora para comandar a categoria sub-17 do clube.

Após deixar o CFT Hélio Dourado, Fagundes treinou o Esportivo durante 2025. Nesta temporada, o profissional chegou a ser contratado para trabalhar com os jovens da equipe sub-20 do Atlético-GO. Antes de fechar dois meses em Goiânia, contudo, foi convidado para retornar ao Grêmio.

Ruimar Kunzel foi demitido do comando da equipe sub-17 do Tricolor após a eliminação para o Sfera na Copa do Brasil da categoria neste ano. Em 2025, ele foi vice do Brasileirão sub-17 com a equipe, depois de perder a final dos pênaltis para o Atlético-MG.