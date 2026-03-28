Grêmio recebe convite para participar de torneio na Turquia

Grêmio de Luís Castro (foto) deve permanecer no Brasil durante a pausa para a Copa do Mundo. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio recebeu um convite para participar de um torneio amistoso previsto para ser realizado na Turquia, durante a Copa do Mundo, período em que as competições entre clubes ficarão paralisadas por mais de 50 dias. A tendência, porém, é de que as conversas não evoluam.

Um emissário fez o convite à direção do Tricolor nas últimas semanas. O modelo proposto previa compensação financeira para levar a delegação, mas o principal atrativo seria a exposição da marca do clube no Exterior. A lista de participantes, no entanto, ainda não estava definida.

Conforme apurado por ZH, os valores não eram considerados altos, e a avaliação da direção é de que, por enquanto, não valeria a pena o deslocamento até outro continente, o que faria o clube perder dias de preparação na intertemporada, algo que poderia ser realizado no Brasil. Por isso, as conversas não devem evoluir.

O calendário do futebol brasileiro será interrompido no fim de maio e retomado apenas em 22 de julho. Serão 52 dias para dividir entre descanso e treinamentos. O planejamento ainda está em elaboração, mas a tendência é de que os clubes concedam férias aos jogadores no início de junho, para compensar na virada do ano, já que os estaduais, mais uma vez, devem começar cedo.

O Grêmio analisa os cenários, mas deve permanecer no Brasil em um primeiro momento. Alguns amistosos podem ser marcados para recuperar o ritmo visando o segundo semestre.