Grêmio realiza pintura no piso da arquibancada norte da Arena; veja fotos

O Grêmio começou, na terça-feira (24), a pintura da arquibancada norte da Arena. As tintas foram doadas pela patrocinadora do clube, e a cor cinza dá espaço ao azul, preto e branco. Uma novidade também é preparada pelo Tricolor.

Ajustes são feitos no setor desde fevereiro, em um projeto de revitalização do estádio, que passa a ser gerido pelo Grêmio desde o segundo semestre de 2025 após conturbada relação com a Arena Porto-Alegrense. A atualização dos espaços era uma demanda de torcedores e que está sendo atendida pela gestão.

As corres azul, preto e branco ganham espaço nas imagens divulgadas pelo clube, mas a grande novidade ainda é tratada como mistério. Uma figura alusiva ao Tricolor deverá ser a surpresa na pintura. A conclusão da obra é prevista para a próxima semana, dependendo das condições climáticas.

O mistério deverá ser desvendado num evento religioso, que o estádio sediará no dia 3 de abril. Os gremistas descobrirão a surpresa contra o Remo, no dia 5, às 20h30min, pela 10ª rodada do Brasileirão.

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