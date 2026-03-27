Grêmio publica vídeo de Marlon em nova fase de tratamento; veja imagens

Lateral-esquerdo apareceu sorridente e abraçando companheiros de time. Cristiano Oliveski / Grêmio / Divulgação

Após grave lesão, Marlon vive uma nova etapa em seu processo de recuperação. Na tarde desta sexta-feira (27), oito dias após a cena que preocupou torcedores na Arena, o Grêmio divulgou um vídeo do retorno do lateral ao CT Luiz Carvalho para a sequência da fisioterapia. Veja abaixo.

Nas imagens, Marlon aparece sorridente, abraçando funcionários do clube e companheiros de elenco, como Amuzu e Braithwaite, e seguindo o tratamento com a equipe de fisioterapia. Nas redes sociais, junto ao vídeo, o Tricolor publicou: "A dor tenta fazer parar. O cansaço tenta fazer desistir. Mas a mente não cede e a vontade de vencer é o que faz continuar lutando. Estamos juntos nessa, Marlon!"

O vídeo publicado pelo Grêmio

O jogador segue sendo acompanhado pelo estafe gremista, mas também conta com profissionais particulares. O pé direito permanece imobilizado e sem apoio (caminha com o auxílio de muletas).

Ainda não há data definida para a retirada do gesso, que depende de avaliação clínica. Após essa etapa, Marlon deverá utilizar uma órtese removível. Os profissionais que atenderam o atleta consideram que a cirurgia e a recuperação “ocorreram bem”.

O retorno aos gramados é estimado em cerca de cinco meses. Entretanto, ele confidenciou que projeta estar apto em três meses. Mesmo assim, deverá passar por uma intertemporada durante a Copa do Mundo.

Nos bastidores, há também uma expectativa otimista de que Marlon possa ficar à disposição de Luís Castro na segunda quinzena de julho, aproximadamente quatro meses após a lesão.