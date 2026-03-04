Grêmio projeta fechar patrocínio máster e naming rights da Arena em março; veja quanto clube espera lucrar

Objetivo é concluir negociações nos próximos dias. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio projeta avançar significativamente, ao longo do mês de março, na busca por novos investimentos. A ideia dos dirigentes é que, ainda neste mês, o clube consiga anunciar dois novos parceiros.

O objetivo é avançar na concretização do patrocínio máster, que será estampado na camisa do clube. Também dentro de março, a diretoria pretende concluir as negociações referentes aos naming rights da Arena.

— Nós temos negociações em andamento. As tratativas que estamos fazendo são complexas, com empresas grandes. Tenho a expectativa de que ainda no mês de março possamos ter boas notícias em relação ao patrocínio máster e aos naming rights da Arena — disse o presidente Odorico Roman em entrevista à Rádio Gaúcha.

O clube não comenta abertamente sobre os valores envolvidos nas negociações com esses futuros parceiros, mas a ideia é incrementar de forma substancial as receitas do Grêmio para 2026 e para os próximos anos.

No caso dos naming rights, a projeção é de um contrato de longa duração, com valores girando entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões anuais. Já o patrocínio máster pode ter duração menor, mas com a possibilidade de um valor mais elevado, na casa dos R$ 50 milhões por ano.

O responsável direto por essas buscas no mercado é o CEO do clube, Alex Leitão. O dirigente trabalha com a prioridade em buscar esses dois novos parceiros nos próximos dias.