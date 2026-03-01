Grêmio projeta arrecadação milionária no Gre-Nal 450; saiba o valor

Torcida do Grêmio durante o treino de sábado (28) pré-Gre-Nal. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

O Grêmio projeta uma arrecadação bruta na casa dos R$ 3 milhões com o Gre-Nal 450, que será disputado neste domingo (1), na Arena.

A estimativa leva em conta a venda de ingressos praticamente esgotada para o clássico, restando apenas lugares em camarotes e nas cadeiras Premium.

Após o desconto dos custos operacionais do estádio, impostos e demais despesas, cerca de 80% do valor arrecadado deverá ficar nos cofres do clube. Esse cenário é possível porque o Grêmio passou a ser o proprietário do estádio após a doação realizada pelo empresário Marcelo Marques.

Com a lotação máxima praticamente assegurada, a projeção de público supera os 50 mil torcedores. Os cerca de 2 mil ingressos destinados à torcida colorada já foram todos comercializados.