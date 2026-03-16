Grêmio presta homenagem ao prefeito de Chapecó por ajuda nas enchentes de 2024

Prefeito recebeu homenagem dos dirigentes tricolores. Geison Lisboa / Agência RBS

Antes de a bola rolar entre Chapecoense e Grêmio, pela sexta rodada do Brasileirão, o Tricolor recebeu uma importante visita em sua concentração. O prefeito de Chapecó, João Rodrigues, recebeu homenagem por parte dos dirigentes gremistas.

Estiveram presentes na cerimônia, realizada no saguão do Hotel Mogano, os vice-presidentes do clube, Paulo Grings e Antônio Dutra Jr., além do diretor de futebol Rafael Lima e do prefeito da cidade do Oeste catarinense. O presidente Odorico Roman não viajou a Chapecó.

A homenagem está relacionada à ajuda recebida pelo Grêmio durante as enchentes de 2024 no Rio Grande do Sul. Sem poder utilizar a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, o Tricolor fez uma partida como mandante no Brasileirão daquele ano justamente na Arena Condá, casa da Chapecoense.

— É o reconhecimento do trabalho do prefeito na época da enchente. Todo o esforço que ele fez para nos acolher aqui em Chapecó foi fundamental para superarmos as dificuldades enfrentadas naquele período — destacou Antônio Dutra Jr.

A partida em questão foi válida pela 20ª rodada do Brasileirão. O jogo contra o Vasco da Gama terminou com vitória gremista por 1 a 0, com gol de Soteldo. O duelo também serviu para arrecadar donativos que foram enviados às vítimas das enchentes.

A administração municipal também colaborou com diversas campanhas espalhadas pela cidade para auxiliar a população do Rio Grande do Sul.

— O Grêmio nos deu a oportunidade de ter um grande espetáculo. E também, graças àquele jogo, projetamos a troca do gramado da Arena Condá. Sou torcedor da Chapecoense, mas gremista desde criança. Agradeço o carinho. Cada vez que o Grêmio vem, movimenta a cidade e a nossa economia — destacou o prefeito João Rodrigues.