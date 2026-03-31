Grêmio pode receber dinheiro por compra de zagueiro pelo Atlético-MG

Tricolor tem direito a percentual da transferência pelo mecanismo de solidariedade da Fifa. Atlético-MG / Reprodução

Um negócio prestes a ser realizado pelo Atlético-MG pode render dinheiro aos cofres gremistas. De acordo com o ge.globo, o clube de Belo Horizonte pretende exercer junto ao Sassuolo, da Itália, o direito de compra pelo zagueiro Ruan, revelado na base do Grêmio.

O empréstimo do atleta encerra no fim de junho e, conforme estipulado em contrato, a diretoria atleticana precisará pagar 3,5 milhões de euros (R$ 21 milhões pela cotação atual) para adquiri-lo em definitivo.

Formado inicialmente no Novo Hamburgo, Ruan chegou ao Grêmio em 2017, aos 18 anos de idade. Como foi vendido em 2021, aos 22 anos, o Tricolor teria direito a aproximadamente 2,5% de vendas futuras graças ao mecanismo de solidariedade da Fifa.

Portanto, o clube gaúcho receberia em torno de 87 mil euros (aproximadamente R$ 525 mil).