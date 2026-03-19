Grêmio oficializa promoção de cinco jogadores da base para o grupo principal

Da esquerda para direita: Roger, Luis Eduardo, Gabriel Menegon, Tiaguinho e Gabriel Mec. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

O Grêmio informou nesta quinta-feira (19) promoção de cinco atletas da base para o time principal. São eles: o goleiro Gabriel Menegon, o zagueiro Luis Eduardo, o volante Tiaguinho, o meia Roger e o atacante Gabriel Mec.

Os jogadores já integravam o dia a dia do time comandado por Luís Castro e, nesta quarta-feira, foram promovidos oficialmente à equipe principal. Os cinco jogadores têm histórico de convocações para as seleções brasileiras de base e são presença frequente nas listas.

Gabriel Menegon

Natural de Sapiranga/RS, o goleiro Gabriel Menegon ingressou no time Sub-11 da Escola de Futebol do Grêmio em junho de 2019. O arqueiro ainda não estreou no time principal, mas participa dos treinamentos com o elenco desde o início da atual temporada.

Luis Eduardo

Já o zagueiro Luis Eduardo, de Corrente/PI, começou na Escola do Grêmio em setembro de 2021, integrando a categoria Sub-13. No profissional, estreou na primeira fase do Gauchão de 2025, contra o Ypiranga, em Erechim. Na última temporada, esteve na conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-17 com o Brasil.

Tiaguinho

O volante Tiaguinho iniciou no Tricolor em 2018, na Escola do Grêmio. O jogador atuou pela primeira vez já como titular na estreia desta temporada, diante do Avenida, em Santa Cruz do Sul e também possui longa trajetória defendendo as cores do Brasil, somando 12 chamados.

Roger

Também vindo da Escola de Futebol, ingressando na categoria Sub-11, o meia Roger está no Tricolor desde 2019 e, assim como os demais, concluiu sua formação nas categorias de base do Clube, em Eldorado do Sul. O atacante, natural de Santa Maria-RS, passou a integrar o elenco principal na pré-temporada deste ano e marcou seu primeiro gol com a camisa gremista na partida de estreia, contra o Avenida, pelo Gauchão.

Gabriel Mec