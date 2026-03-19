Grêmio oficializa promoção de cinco jogadores da base para o grupo principal

O Grêmio informou nesta quinta-feira (19) promoção de cinco atletas da base para o time principal. São eles: o goleiro Gabriel Menegon, o zagueiro Luis Eduardo, o volante Tiaguinho, o meia Roger e o atacante Gabriel Mec.
Os jogadores já integravam o dia a dia do time comandado por Luís Castro e, nesta quarta-feira, foram promovidos oficialmente à equipe principal. Os cinco jogadores têm histórico de convocações para as seleções brasileiras de base e são presença frequente nas listas.
Gabriel Menegon
Natural de Sapiranga/RS, o goleiro Gabriel Menegon ingressou no time Sub-11 da Escola de Futebol do Grêmio em junho de 2019. O arqueiro ainda não estreou no time principal, mas participa dos treinamentos com o elenco desde o início da atual temporada.
Luis Eduardo
Já o zagueiro Luis Eduardo, de Corrente/PI, começou na Escola do Grêmio em setembro de 2021, integrando a categoria Sub-13. No profissional, estreou na primeira fase do Gauchão de 2025, contra o Ypiranga, em Erechim. Na última temporada, esteve na conquista do Campeonato Sul-Americano Sub-17 com o Brasil.
Tiaguinho
O volante Tiaguinho iniciou no Tricolor em 2018, na Escola do Grêmio. O jogador atuou pela primeira vez já como titular na estreia desta temporada, diante do Avenida, em Santa Cruz do Sul e também possui longa trajetória defendendo as cores do Brasil, somando 12 chamados.
Roger
Também vindo da Escola de Futebol, ingressando na categoria Sub-11, o meia Roger está no Tricolor desde 2019 e, assim como os demais, concluiu sua formação nas categorias de base do Clube, em Eldorado do Sul. O atacante, natural de Santa Maria-RS, passou a integrar o elenco principal na pré-temporada deste ano e marcou seu primeiro gol com a camisa gremista na partida de estreia, contra o Avenida, pelo Gauchão.
Gabriel Mec
Desde 2018 no clube, quando integrou a categoria Sub-10 da Escola do Grêmio, depois evoluindo nas categorias de base em Eldorado, Gabriel Mec estreou profissionalmente no começo de 2025, contra o Monsoon. Natural de Goytacazes-RJ, o atacante participou em uma jogada de gol neste ano, concedendo assistência no confronto diante do Guarany de Bagé.