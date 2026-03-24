Grêmio negocia patrocínio máster com duas grandes empresas que não estão vinculadas a casas de apostas

Nova camiseta do Grêmio ainda não tem patrocínio máster. Divulgação/Grêmio

O Grêmio se mostra tranquilo na busca por um novo patrocinador máster. A intenção é fechar um acordo o quanto antes, mas o clube entende que os processos e as análises feitas pelas empresas envolvidas precisam ser respeitados.

Segundo apuração da reportagem de GZH, o Tricolor negocia há bastante tempo com duas grandes empresas. Os nomes, porém, são mantidos em sigilo para evitar que o avanço das tratativas sofra interferências.

A reportagem também confirmou que essas gigantes do mercado não têm ligação com empresas de apostas esportivas — segmento que, neste momento, não é prioridade para o clube.

Ainda assim, esse cenário pode mudar caso eventuais propostas de casas de apostas superem o patamar financeiro pretendido pelo Grêmio, tanto para o patrocínio máster da camisa quanto para os naming rights da Arena.

O Grêmio reconhece a necessidade de reforçar suas receitas e quer que os valores, somados, ultrapassem R$ 70 milhões anuais.