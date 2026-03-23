Grêmio monitora o mercado nos últimos dias da janela aberta para contratações

O executivo Paulo Pelaipe, junto com o vice, Antonio Dutra Junior, criou uma estratégia para contratações. Duda Fortes / Agencia RBS

O Grêmio encara os últimos dias da janela de transferências com monitoramento do mercado. O Tricolor não descarta algum novo reforço, apesar de não ter nenhuma movimentação encaminhada para chegadas. Também há sondagens por jogadores do plantel e saídas não são descartadas.

A permissão estendida pela CBF para contratações de jogadores até 27 de março, próxima sexta-feira. As laterais preocupam o clube em virtude da grave lesão de Marlon e também dos rendimentos de Marcos Rocha e João Pedro que fizeram Luís Castro adaptar Pavon, atacante de origem, no setor.

A opção inicial gremista é aguardar a janela de metade de ano quando alguns nomes ficarão livres e podem chegar sem custos de transferências. Essa é a estratégia montada por Paulo Pelaipe, executivo, junto com Antonio Dutra Junior, vice-presidente de futebol.

Posições visadas para o período a partir de julho: um lateral-direito e um meia. Um ala canhoto, por enquanto, é deixada de lado, já que Marlon deverá estar apto para o segundo semestre. Pedro Gabriel deverá disputar a vaga com Caio Paulista em breve.

Para quebrar o planejamento apenas caso algum negócio muito vantajoso surja e sem grandes custos. Por exemplo: troca de jogadores. Nada está encaminhado até o momento neste caminho.

Possíveis saídas

Novas chegadas dependem também de saídas. O Tricolor deverá vender algum atleta nos próximos meses em virtude das questões financeiras e para fechar o orçamento.

Atletas como Dodi e Wagner Leonardo, que sobraram do banco contra o Vasco, podem ter saída facilitada em caso de ofertas. O defensor foi procurado pelo Vitória, mas as condições não agradaram.