Grêmio lança uniforme com novo fornecedor de camisa

O torcedor gremista conheceu nesta terça-feira (17) o seu novo uniforme número 1. Esta é a primeira camisa com assinatura da New Balance, nova fornecedora do clube.

Há duas grandes mudanças no manto tricolor. A primeira está nas mangas todas pretas.

A outra está na nas listras. Elas são em tom degradê, com a listra preta ficando azul e vice-versa.

Triplíce Coroa

As camisas são uma homenagem à Triplíce Coroa conquistada há 30 anos. Em 1996, o time de Luiz Felipe Scolari conquistou o Gauchão, a Recopa Sul-Americana e o Brasileirão.

O valor dos uniformes não foi divulgado.

Uniforme 2

O Grêmio também apresentou o uniforme reserva, que tem camisa quadriculada nas cores branca e azul.

Novo uniforme reserva. Divulgação / Grêmio

Ação

Uma ação está programada para está quarta-feira (18). Surpresas serão espalhadas por pontos estratégicos de Porto Alegre. A intenção é movimentar a cidade. Serão distribuídas camisas para os torcedores que conseguirem localizar um voucher que dará o direito ao prêmio.

As vendas começam também na quarta-feira nas lojas físicas e online da New Balance e do Grêmio. Outros pontos de venda passam a comercializar as camisas a partir de sábado (21).