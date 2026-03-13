Grêmio lamenta cansaço e tenta recuperar grupo para a sequência do Brasileirão

Depois do título do Gauchão, Grêmio não conseguiu os três pontos na volta do Brasileirão. Renan Mattos / Agencia RBS

O cansaço virou inimigo do Grêmio para a sequência do Brasileirão. Após dois Gre-Nais decisivos, e alguns problemas médicos no grupo de jogadores, o grupo disponível para a partida contra o Bragantino deixou a desejar. O empate em 1 a 1 frustrou a expectativa da torcida, mas não abalou a convicção da comissão técnica nos rumos da equipe.

Tetê e Willian perderam a partida da última quinta-feira por causa de uma virose. Amuzu não foi relacionado para ficar com a filha recém-nascida e sua esposa. Arthur, machucado, não era opção. E a lista de problemas só aumentou ao final do jogo. Gustavo Martins sentiu uma lesão muscular e Noriega relatou desgaste alto.

— Por isso o momento é perigoso e difícil. Vamos jogar na segunda-feira, depois temos três dias até a partida seguinte. E todos precisam dar resposta positiva. Vamos traçar objetivos de vitória, mas é um momento difícil para a equipe. Tenho muita confiança. Nossa principal preocupação é recuperar fisicamente os jogadores. Tentar os colocar de volta. Perdendo o Gustavo. Não só montar a equipe para um jogo, mas para os próximos — explicou Luís Castro.

Uma das peças que fez falta na estratégia gremista foi Monsalve. Após um bom início, o meia foi trocado no segundo tempo. E depois de sua saída de campo, o Bragantino assumiu o controle do jogo.

— São decisões do treinador (a troca). É normal pela quantidade de jogos. Estou melhorando, fiquei muito tempo sem jogar. É seguir me acostumando que irei melhorar fisicamente — disse.

Um dos afetados diretamente pela virose, Marlon lamentou a situação. Mas o jogador afirmou que o time deveria ter encontrado uma forma de vencer, mesmo sem os companheiros estarem nas melhores condições.

— Estava todo mundo baqueado. É algo que não controlamos. Perdemos o Tetê antes da palestra. Eu estava debilitado também. Mas a virose não entra em campo— afirmou.

Sem muito tempo de recuperação, o Grêmio volta ao trabalho na manhã desta sexta-feira no CT Luiz Carvalho. A comissão técnica realizará um trabalho para iniciar a preparação para o jogo da próxima segunda-feira contra a Chapecoense.