Grêmio jogará pela terceira vez na Arena Barueri; veja como foram as outras partidas

Grêmio empatou com o Palmeiras, em 2012, na Arena Barueri. Ricardo Duarte / Agencia RBS

O histórico do Grêmio na Arena Barueri é pequeno e não dá motivos para comemorar. O Tricolor jogou apenas duas vezes no estádio que está localizado na região metropolitana de São Paulo, e nesta quinta-feira (2), às 21h30min, fará a terceira partida.

O duelo contra o Palmeiras ocorrerá em Barueri porque a arena do clube paulista receberá um festival de rock no sábado (4) e precisará ser preparada com antecedência para o evento.

Enfrentar o Palmeiras em Barueri não é uma novidade para o Grêmio. Em 2012, na semifinal da Copa do Brasil, o jogo da volta ocorreu no estádio. O empate em 1 a 1 classificou os paulistas, que venceram por 2 a 0 no Olímpico e avançaram para a decisão.

Esta foi a segunda vez que o Tricolor atuou em Barueri. No Brasileirão de 2009, na 18ª rodada, o Grêmio enfrentou o antigo Grêmio Barueri e foi derrotado por 1 a 0.

O gol daquele jogo foi marcado por Fernandinho, que anos depois foi fundamental na conquista do tricampeonato da América, em 2017, para o Tricolor.

Histórico do Grêmio na Arena Barueri

Grêmio Barueri 1x0 Grêmio - 18ª rodada do Brasileirão 2009

Palmeiras 1x1 Grêmio - semifinal da Copa do Brasil de 2012