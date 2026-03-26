Grêmio fecha venda de lateral-esquerdo ao Remo

Jogador irá defender o Remo no Brasileirão 2026. Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

Após o desempenho no Paulistão deste ano, o Grêmio fechou a venda de Mayk, lateral-esquerdo que atuava por empréstimo no Novorizontino. O destino será o Remo, da Série A do Brasileirão. Os valores são mantidos em sigilo, mas o Grêmio irá permanecer com 15% dos direitos do atleta.

Mayk chegou ao Grêmio em 2024, vindo do Guarani. Com apenas 16 jogos pelo Tricolor, foi negociado por empréstimo ao Novorizontino. No começo deste ano, contribuiu para a campanha de vice-campeão Paulista e foi eleito o melhor lateral-esquerdo do campeonato.