Grêmio fecha venda de lateral-esquerdo ao Remo

Após o desempenho no Paulistão deste ano, o Grêmio fechou a venda de Mayk, lateral-esquerdo que atuava por empréstimo no Novorizontino. O destino será o Remo, da Série A do Brasileirão. Os valores são mantidos em sigilo, mas o Grêmio irá permanecer com 15% dos direitos do atleta.
Mayk chegou ao Grêmio em 2024, vindo do Guarani. Com apenas 16 jogos pelo Tricolor, foi negociado por empréstimo ao Novorizontino. No começo deste ano, contribuiu para a campanha de vice-campeão Paulista e foi eleito o melhor lateral-esquerdo do campeonato.
Mesmo com a grave lesão sofrida por Marlon, o clube gaúcho não quis o retorno do atleta neste momento. Caio Paulista, emprestado pelo Palmeiras, e Pedro Gabriel, jovem formado na base gremista, são os jogadores disponíveis no setor.